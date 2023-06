Da una parte i cittadini che protestano - in questi giorni sulle barricate dopo l'omicidio del 17enne Nahel a Nanterre da parte di un poliziotto - , con degli ombrelloni per proteggersi dalla Polizia, ......dei momenti più salienti sul palco e ancora delle interviste ai protagonisti del giro disu ... La grafica è tuttavia accattivante edi richiami ai colori e al logo del Tour. Una grave ......5% del totale, Stati Uniti 8,2%, a seguire, Spagna e Romania). 'Queste fiere hanno la particolarità di essere le prime edizioni concircolazione di tutta la clientela, inclusa quella ...

Francia, in piena guerrilla mangia serafico un panino TGLA7

Emmanuel Macron afferma che i social media stanno alimentando la violenza dell'imitazione in Francia e che le agenzie statali chiederanno a piattaforme come Snapchat e TikTok di rimuovere i "contenuti ...Da una parte i cittadini che protestano - in questi giorni sulle barricate dopo l'omicidio del 17enne Nahel a Nanterre da parte di un poliziotto -, con degli ombrelloni per proteggersi dalla Polizia, ...