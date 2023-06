Francia | il politologo Meny | “Proteste sono manna dal cielo per Le Pen”

(Di venerdì 30 giugno 2023) "Governi di destra e sinistra hanno sempre coperto eccessi polizia" “dalper la Le Pen”. I disordini scatenati indall’uccisione di Nahel durante un controllo di routine a Nanterre avvantaggiano in termini elettorali il Rassemblement National, che può battere sul tasto di un’immigrazione che, secondo il partito di estrema destra, “porta solo violenze ed è una minaccia per la Repubblica”. Lo afferma Yvesfrancese e docente della Luiss, secondo cui anche l’estrema sinistra, i cui leader si ergono a “tribuni del popolo”, trae vantaggi dalledi questi giorni, “ma non in termini elettorali, piuttosto come presa sulla mobilitazione”. In un’intervista all’Adnkronos, l’ex presidente dell’Istituto universitario europeo di Firenze evidenzia la crisi ...

Di tutto questo parliamo condella Chapman University (USA). Professore, esperti e ... in primise soprattutto gli Stati Uniti nella cui strategia di lungo periodo non sembra aver ...Ile docente della Luiss, Lorenzo Castellani non ha dubbi. E, a Formiche.net , spiega ... per evitare la proposta tedesca sic et simpliciter, possa contare sull'appoggio anche die ...Probabilmente il primo di una lunga serie… Ilolandese Cas Mudde , intervistato a ... piuttosto che di Zemmour in. Senz'altro uno degli esempi più recenti in questo senso è il ...

Francia, il politologo Meny: "Proteste sono manna dal cielo per Le ... Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Salvatore Vassallo, politologo, l’incontro Macron-Meloni è nato per parlare di Expo 2030, ma secondo lei la ricucitura è reale o dettata dalla convenienza del momento "Al di là dell’ordine del giorno ...