Francia | giovane manifestante muore cadendo da tetto di un negozio

(Di venerdì 30 giugno 2023) Unè morto questo pomeriggio dopo essere caduto da undi una Petit - Quevilly, in Normandia, nei disordini nella notte tra giovedì e venerdì scoppiati in segno di ...

Secondo una fonte della polizia, ilventenne è morto cadendo dal tetto di un supermercato 'nell'ambito di un saccheggio'. La procura di Rouen ha chiarito invece che questo negozio non era '...Ladi fronte a una crisi profonda, si prepara alla quarta notte della rivolta delle banlieue, le periferie, dopo la morte delNahel, 17 anni, ucciso da un poliziotto che gli ha sparato ...Secondo le accuse, iltrentino avrebbe partecipato 'ad azioni, preordinate e violente, ...in vista di un possibile attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia LA MARCIA Fotogallery -,...

Francia, terza notte di violenze. Fermate 875 persone. Macron: "Più polizia nelle strade" - Un giovane manifestante muore cadendo dal tetto - Un giovane manifestante muore cadendo dal tetto RaiNews

La rivolta per la morte di Nahel non si placa. In Francia la protesta accende mille fuochi, saccheggia i centri commerciali e i supermercati di banlieue ma anche i negozi nel centro delle città. Si sc ...Macron si è rivolto alle famiglie dei minorenni che partecipano alle violenze, chiedendo di tenere i giovanissimi a casa Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta: voleva essere immortale, poi si sarebbe ac ...