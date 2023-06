Francia | continuano le proteste | 45 mila poliziotti schierati per arginare le violenze

le violenze e le proteste inper l'uccisione di Nahel, il diciassettenne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco della polizia lo scorso martedì a Nanterre. Nonostante i divieti della ...le violenze e le proteste inper l'uccisione di Nahel , il diciassettenne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco della polizia lo scorso martedì a . Il ministro dell'Interno Gérald ......della morte di un adolescente" ed ha annunciato un maggior dispiegamento di forze dell'ordine nelle strade "per contenere le violenze"le violenze e le proteste inper l'uccisione ...

Francia: continuano ad allargarsi le proteste, Macron riunisce l'Unità ...

Continuano le violenze e le proteste in Francia per l'uccisione di Nahel, il diciassettenne raggiunto da un colpo d'arma da fuoco della polizia lo scorso martedì a Nanterre ...Continuano le violenze e le proteste in Francia per l’uccisione di Nahel, il diciassettenne raggiunto da un colpo d’arma da fuoco della polizia lo scorso martedì a Nanterre. A Parigi, una manifestazio ...