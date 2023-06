Francia | continuano gli scontri | fermate 667 persone

(Di venerdì 30 giugno 2023) Non si placa la rabbia per il 17enne ucciso da un agente durante un controllo stradale:gliinnel corso della terza notte di violenze escoppiati dopo l’uccisione del 17enne Nahel a Nanterre da parte di un agente di polizia. Nei disordini sono rimasti feriti 249 fra poliziotti e gendarmi. Diverse località della banlieue di Parigi, soprattutto nel nord, nel dipartimento Seine-Saint-Denis, sono stati presi d’assalto nella notte da manifestanti. “La scorsa notte – ha scritto su Twitter il ministro francese degli Interni, Gerald Darmianin – la nostra polizia, i gendarmi e i vigili del fuoco hanno affrontato coraggiosamente violenze rare. Secondo le mie ferme istruzioni, hanno effettuato 667 arresti”. Il presidente francese, Emmanuel Macron, presiede a Parigi una nuova riunione ...

