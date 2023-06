...altra notte scontri Il numero delle persone fermate per le violenze scoppiate ina seguito ...i commissariati in diverse zone della periferia di Parigi.Lancio di razzi anche contro gli autobus a Grenoble, nel sud - est della, con i conducenti degli autobus che si sono rifiutati di continuare a prestare servizio. Molotov contro un ufficio ...Coprifuoco in varie città, evacuato il porto vecchio a Marsiglia,commissariati: non si placa la rabbia per il 17enne ucciso da un agente durante un controllo ...

Francia, assaltati commissariati nelle banlieue di Parigi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Intanto Il poliziotto che due giorni fa ha ucciso il ragazzo "è devastato" e chiede "perdono alla famiglia" del giovane. Lo ha detto a BFM TV l'avvocato dell'agente, che si trova in carcere. "Non si ...Diverse località della banlieue di Parigi, soprattutto nel nord, nel dipartimento Seine-Saint-Denis, sono stati presi d'assalto nella notte da manifestanti che protestano per l'uccisione del giovane N ...