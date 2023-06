Francia | arrestato l’allenatore del Paris Saint Germain Christophe Galtier per «sospetti di discriminazione»

(Di venerdì 30 giugno 2023)delGermain Christophe Galtier, e suo figlio John Valovic, sono stati presi in custodia dalla polizia di Nizza nell’ambito dell’indagine – aperta a metà aprile – perdi «basata su una presunta razza o affiliazione religiosa». I fatti risalgono a quando Galtier sedeva sulla panchina del Nizza nella stagione 2021-22. Secondo Leien, i due sarebbero stati interrogati dal dipartimento di investigazione criminale, in relazione alle accuse di «» mosse da Julien Fournier, ex direttore sportivo al Nizza, che scrisse all’epoca dei fatti una mail alla dirigenza del Nizza che aprì un’indagine preliminare interna: «È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città — si ...

In questa edizione: - Mes, maggioranza presenta sospensiva di 4 mesi - Consiglio Europeo, salta intesa su migranti - Scontri in, possibile stato di emergenza -l'allenatore del Psg Galtier - Primavalle, omicidio Michelle per 30 euro - In calo inflazione in Europa e disoccupazione in Italia - Le foto di Mimmo ...'Non dovremmo avere così tanti giocatori di colore e musulmani in squadra. Il Nizza è una squadra di neri'. È partita da queste frasi l'inchiesta che ha portato all'arresto oggi dell'allenatore del ...... evacuato il porto NON SO COME FINIRA' QUESTA PSEUDO RIVOLTA SOCIALE CONTRO LA. SO SOLTANTO ... originario dello Sri Lanka ma nato a Roma ,con l'accusa di aver ucciso la coetanea ...

Scontri in Francia dopo la morte di Nahel: città blindate, 667 arresti Corriere della Sera

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso in Francia durante un fermo della polizia mentre era alla guida di una macchina. Rivolte, scontri e violenze.Manette per l'allenatore Christophe Galtier. Il tecnico francese, accostato nelle ultime settimane come successore del mister Luciano Spalletti (ex Napoli), è ...