(Di venerdì 30 giugno 2023) Sono 667 le persone fermatescorsa in tutta la. Lo comunica il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin in un Tweet. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato ...

Sonole persone fermate nella notte scorsa in tutta la. Lo comunica il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin in un Tweet. Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato intanto ...Secondo le mie ferme istruzioni, hanno effettuatoarresti' , ha scritto Darmanin. Il presidente Emmanuel Macron , al momento a Bruxelles per il Consiglio europeo, ha convocato per le 13 una nuova ...Il leader del partito ultraconservatore Reconquete!, Eric Zemmour, è intervenuto all'emittente radiofonica 'Europe 1' definendo i disordini avvenuti nelle ultime notti income una 'guerra ...

Francia: 667 i fermati nella notte - Europa Agenzia ANSA

Sono 667 le persone fermate nella notte scorsa in tutta la Francia. Lo comunica il ministro francese dell'Interno Gérald Darmanin in un Tweet. (ANSA) ...con un bilancio finale di diversi feriti tra le forze dell'ordine e 667 fermi. Un antipasto delle violenze scoppiate più tardi in alcune delle più importanti città di Francia, che per la terza sera di ...