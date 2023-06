(Di venerdì 30 giugno 2023) Il ministero francese dell'Interno ha reso noto che nei disordini della scorsa notte sono rimasti249 fra. In previsione dei disordini, 40.000 agenti delle forze dell'...

Il ministero francese dell'Interno ha reso noto che nei disordini della scorsa notte sono rimasti feritifra poliziotti e gendarmi. In previsione dei disordini, 40.000 agenti delle forze dell'ordine erano stati mobilitati, 5.000 dei quali a Parigi. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni. . 30 ...Il leader del partito ultraconservatore Reconquete!, Eric Zemmour, è intervenuto all'emittente radiofonica 'Europe 1' definendo i disordini avvenuti nelle ultime notti income una 'guerra ...Sono saliti a 421 i fermati in tutta laper gli ultimi disordini collegati alle proteste ...francese dell'Interno ha reso noto che nei disordini della scorsa notte sono rimasti feritifra ...

Francia: 249 feriti fra gendarmi e poliziotti - Europa Agenzia ANSA

AGI - Terza notte di violenze in Francia. I 40mila agenti delle forze dell'ordine schierati non hanno impedito un'altra notte a ferro e fuoco per l'uccisione, martedì scorso a Nanterre, nella periferi ...La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, terrà una riunione dell’unità della città alle 9:00 del mattino a causa dei saccheggi e dei disordini che hanno colpito la capitale francese nella scorsa notte. I t ...