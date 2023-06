Fontecchio | Mi aspettavo scelta di Banchero

Misarebbe finita così" ha dichiaratoin un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Sottolineando anche un dettaglio importante: "Banchero quest'anno non è che abbia fatto chissà ...Una stagione a due anime, quella dell'esordio in Nba di Simone: una prima parte complicata, in cui l'infortunio alla caviglia lo ha fermato proprio ... Onestamente misarebbe finita ...Misarebbe finita così" ha dichiaratoin un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Sottolineando anche un dettaglio importante: "Banchero quest'anno non è che abbia fatto chissà ...

Italbasket, Fontecchio su Banchero: "Onestamente me l'aspettavo" Pianetabasket.com

A La Gazzetta dello Sport, Simone Fontecchio ha commentato il "caso" Paolo Banchero, dopo che il giocatore ha deciso di giocare per gli Stati Uniti d'America ...Ospite all'Nba Store di Milano, il giocatore azzurro ha parlato della sua prima stagione coi Jazz "bilancio positivo", del prossimo torneo iridiato "Usa, Spagna, Francia, Serbia, Australia e Canada le ...