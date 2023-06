Fontecchio | ' Ai Mondiali per qualcosa di importante Banchero? Non sono stupito'

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una stagione a due anime, quella dell'esordio in Nba di Simone: una prima parte complicata, in cui l'infortunio alla caviglia lo ha fermato proprio quando sembrava essere cominciato il ...

Una stagione a due anime, quella dell'esordio in Nba di Simone: una prima parte complicata, in cui l'infortunio alla caviglia lo ha fermato proprio quando sembrava essere cominciato il bello - a dicembre con la schiacciata che ha deciso la partita ...Su Sky e in streaming su NOW lo spettacolo dell'atletica leggera, con i principali circuiti, la Wanda Diamond League e il World Athletics Continental Tour Gold . Appuntamento a Turku ...... la Repubblica Dominicana e l' Angola aidi basket . Un sorteggio che soddisfa abbastanza ... Pozzecco però si coccola. Pozzecco: "Mi sarebbe piaciuto affrontare gli Usa". Così ...