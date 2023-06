(Di venerdì 30 giugno 2023) Un giovane di 26 anni che era entrato in un appartamento aper commettere un furto, è stato sorpreso dalche, con l’aiuto di tre suoi, lo ha tenuto sotto sequestro per qualche ora , sottoponendolo a violenze e sevizie e filmando il tutto. Due dei presunti aggressori sono stati arrestati dagenti della Squadra Mobile intervenuti dopo la denuncia di scomparsa inoltrata...

Foggia, ladro beccato in flagranza dal proprietario di casa che lo sequestra e lo sevizia insieme agli amici Gazzetta del Sud

