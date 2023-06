(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilcoinvolge la supervisione di tutti gli aspetti concernenti la flotta, inclusi l’acquisto e la manutenzione dei veicoli e l’analisi dei dati Nel moderno mondo del lavoro, le aziende devono far fronte ad una moltitudine di challenge di natura differente, anche in relazione al settore all’interno del quale vanno ad immergersi. Il discorso si applica ad ogni tipo di realtà e, per questo motivo, non esula le aziende di trasporti e logistica che, in realtà, con la nascita degli e-commerce e dei servizi di riding in generale, rispondono a richieste sempre più peculiari e complesse da realizzare da parte della clientela, siano esse B2B o B2C. In ogni caso, l’avvento della tecnologia ha anche messo a disposizione delle aziende di trasporti molteplici strumenti con cui poter far fronte ad un mercato di ...

With a globalof satellites and associated ground infrastructure, Eutelsat enables clients ... an innovativecompany for independent hotels, is proud to announce the launch of its... ...... dedicato ai "servizi alle pmi", sono intervenuti: Giorgio Emiliani ,by dealer manager di ... Angelo Rizzotto , responsabile commercial banking customer relationshipIsole di Banca ...About WNS WNS is a leading Business Process(BPM) company. WNS combines deep industry ... Menzies Aviation via Dentons Global Advisors Dentons Global Advisors, OnePlace, London, EC4M ...

Fleet management digitalizzato: tutto ciò che c’è da sapere per implementare la gestione del parco auto aziendale tuttoteK

L'evento, organizzato da Fratelli Giacomel, oltre a vari workshop ha visto circa 120 manager alle prese con test drive a bordo di Volkswagen, Audi e Seat.Brenock Technology, LLC (Brenock), a leading provider of software applications and consulting services for marine, cruise and hospitality sectors, announced today that Virgin Voyages has signed a five ...