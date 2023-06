(Di venerdì 30 giugno 2023) Bisogna vivere, cioè illudersi. Lo scriveva Luigi Pirandello, ma soloVento ha saputo incarnare superlativamente questa massima. La showgirl ha raccontato di aver passato sei mesi a parlare virtualmente con una persona che diceva di essere Tom Cruise. Era stata ingannata, truffata, si era innamorata di un meschino approfittatore che si era spacciato per l’attore hollywoodiano. E aveva confessato di essersi innamorata, sedotta da una canzone e dolci parole. Amaro miraggio. Ma la vita a volte sa ripagarci delle crudeli delusioni. E così la star americana, l’eroe di tutte le missioni impossibili, l’uomo che ci sorrideva dal poster di Top Gun nella nostra cameretta con quel giubbottino da urlo, dove va a presentare il suo ultimo film? Ma a Roma, ça va sans dire. Proprio nella Capitale, dove Mission Impossible 7 è in parte ambientato. Eccolo: il capello con qualche ...

Ora posso morire felice" , "Trovate qualcuno che vi guarda comeVento guardaCruise" , "Eccola con la testa piegata come a dire: "Il mio, sono orgogliosa di averti nella mia vita"" , "...Spiagge libere Serve dignità'Cruise a Roma,Vento lo raggiunge e posta il video dell''incontro' con la vera star di Hollywood: 'I love you' Cosa è successo Giorgia Meloni ha parlato in ...Ma la storia tra te e questa persona è una storia vera o una mission impossible come la storia traVento eCruise '. La Scuccia, un po' imbarazzata, ha replicato: 'E' verissima, è una ...

Flavia e Tom, l'illusione continua Panorama

A distanza di due anni da quando una persona si era finta il divo hollywoodiano con lei, Flavia Vento riesce a coronare il suo sogno.La folla paralizza la Capitale rendendo la quotidianità di chi la vive una “Mission Impossible”. Ancor più durante le visite dell'attore americano, passato da Palazzo Chigi per incontrare Meloni, prim ...