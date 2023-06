Flamengo vs Fortaleza – probabili formazioni

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ilcercherà di risalire tra le prime due della classifica del Campeonato Brasileiro Serie A sabato 1 luglio, quando accoglierà ilal Maracana. Dopo aver vinto tre delle ultime quattro uscite in campionato, i padroni di casa si trovano a un solo punto dal Gremio, secondo in classifica, e a otto dal Botafogo, leader del campionato, dopo 12 partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 23:30 ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo il quinto posto nel Campeonato Brasileiro Serie A della scorsa stagione, ilha puntato a riconquistare il titolo della massima serie brasiliana per la prima volta dal 2019 e ha avuto un inizio ...

Flamengo-Fortaleza CE (sabato 01 luglio 2023 ore 23:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting

