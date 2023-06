Fiumicino | cucciolo in fin di vita sulla pista ciclabile | salvato dai passanti

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 giugno 2023)– Stremato, esile e in fin disotto il sole. Undi cane è stato trovato questa mattina adi via Portuense, direzione Parco Leonardo, a ridosso di un campo con dei girasoli. Ad accorgi di lui un ragazzo che si stava recando a lavoro. Gli occhi dell’animale chiedevano aiuto e il giovane non si è tirato indietro. L’acqua e il panino che aveva con sé lo ha offerto al, che non ha certo rifiutato l’aiuto. Mentre lentamente si rimetteva in forze, si è attivato il tam tam sul gruppo WhatsAppInformata. E così, poco dopo un’altra signora si è fermata per prestargli soccorso dandogli acqua, bagnarlo in testa e per dargli qualche altro croccantino. Con una sua amica ha ...