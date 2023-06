Fiumicino | al Cetorelli arrivano i “3000 di Sera e Gare Giovanili”

(Di venerdì 30 giugno 2023)– Tutto pronto aper i “di”. Il prossimo 1 luglio si accenderanno di nuovo i riflettori della pista del Vincenzoper uno degli eventi più entusiasmanti e avvincenti della stagione organizzato dall’ASD Atletica Villa Guglielmi. La manifestazione che si svolge sotto l’egida della Fidal, con il patrocinio del Comune diè pronta a regalare emozioni e applausi. La giornata si aprirà alle ore 17:00 con lededicate alle promesse del futuro. Ragazzi e ragazze si sfideranno sulle distanze di 60 metri, 600 metri e si lanceranno nell’emozionante salto in alto. Sarà un’occasione per ammirare il talento e scoprire i campioni di domani. A partire dalle ...

