Fiorentina | Castrovilli e il rinnovo | la situazione

...Corriere Fiorentino in edicola stamani fa il punto sulla situazione. Secondo il quotidiano, il centrocampista, in scadenza nel 2024, vorrebbe prolungare il suo contratto con la,..."Crediamo in lui, stiamo parlando col suo agente" FIRENZE - Sul rinnovo di Gaetano"ci stiamo lavorando e quando saremo tutte e due le parti d'accordo potremo dire di aver ..., ha ...Noi lo vediamo alla, vedremo se in futuro non sarà così. Terracciano ha fatto 2 anni ad ... Conabbiamo un bel rapporto, ci siamo incontrati con l'agente. E vedremo se ci sarà la ...

Castrovilli chiede rinnovo a 2,5 milioni. Fiorentina offre 2. Chiesti gli stessi soldi di Nico e Milenkovic Labaro Viola

Il brusco stop della trattativa Brozovic-Al Nassr non è l’unica notizia di oggi riguardante questa sessione di mercato, incandescente sin dalle sue prime battute. Qui le news più interessanti del gior ...L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si Compra". Queste le sue parole: Con l'Under 21 c'è stata ...