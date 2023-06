Fiocco azzurro in casa Fiorentina | è nato Sebastian | secondo figlio di Bonaventura

per Naomi Campbell che ha annunciato su Instagram l'arrivo del suo secondogenito . La notizia, una vera sorpresa , è stata diffusa attraverso un post fotografico, uno scatto ......dovrai issare ilo la tormentina ..."* Ca va sans dire che il colore principe è il blu e le sue ben più di cinquanta sfumature. Blu navi, blu ciano, turchese, acqua, ceruleo, indaco,, ...Naomi Campbell di nuovo mamma a 53 anni: "Non è mai troppo tardi"per la top model che ha annunciato la nascita del secondo figlio via social: "Un vero dono di Dio" di Concetta Desando M amma bis a 53 anni: Naomi Campbell torna a far parlare di sé e ...

Fiocco azzurro in casa Legend, è nato Wren Alexander Stephens Agenzia ANSA

Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta. La prima figlia è nata nel 2021 e, come in quell'occasione, non si conoscono altri dettagli.Ian Somerhalder e Nikki Reed, fiocco azzurro per la coppia. Nato il secondo figlio. La rivelazione sui social.