Festa | ricordi ed emozioni al “Galilei Vetrone” per il saluto ai pensionati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’emozione si leggeva negli occhi dei cinquedell’Istituto di Scuola Superiore “” di Benevento. Il congedo da un lavoro svolto per tanti anni è sempre pieno di, di tanta umanità e riflessioni. Per i docenti Umberto Ficociello, Silvana Travaglione, Nicola Melchionna, Luigi Caso e la collaboratrice scolastica Maria Pia Aramini, è arrivato il momento di salutare la loro “seconda casa”. Laper il loro pensionamento è stata caratterizzata da una serata conviviale, da regali, musica, balli e dagli elogi del dirigente scolastico Giovanni Marro, nonché degli ex dirigenti Grazia Ermelinda Pedicini e Angela Maria Pelosi. Per il “” sono stati tutti delle vere colonne. L’ingegner Ficociello e la professoressa di ...