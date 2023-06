(Di venerdì 30 giugno 2023)XX, eccola in azione . La nuova hypercar in edizione limitata, 799 esemplari per laXXe 599 per laXX Spider, rispettivamente a 770.000 e 850.000 euro di ...

XX Stradale , eccola in azione . La nuova hypercar in edizione limitata, 799 esemplari per laXX Stradale e 599 per laXX Spider, rispettivamente a 770.000 e 850.000 euro di ...Basati sul modelloStradale, sia laXX Stradale che la variante Spider hanno una progettazione stradale con un'intensa attenzione all'aerodinamica. Uno degli elementi più notevoli è ...Da segnalaresu nuovi massimi storici a 296 euro nel giorno del lancio diXX Stradale eXX Spider, le prime vetture omologate per andare su strada del programma XX e con il giudizio ...

Ferrari SF90 XX Stradale, 1.030 cavalli su strada e in pista. La nuova gemma di Maranello mostra di cosa è capace.La nuova Ferrari SF90 XX è già andata sold out: prodotta in serie limitata i clienti se la sono già accaparrata.