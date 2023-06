Ferrari SF90 XX | la sintesi dei programmi Serie Speciali e XX

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un'auto da pista che si può guidare anche su strada. Nasce seguendo questa filosofia la nuovaXX, presentata a Fiorano in versione Stradale e Spider che saranno prodotte in 799 e 599 ...

Un'auto da pista che si può guidare anche su strada. Nasce seguendo questa filosofia la nuovaXX, presentata a Fiorano in versione Stradale e Spider che saranno prodotte in 799 e 599 esemplari, già tutti venduti al prezzo di 770 e 850mila euro. Enrico Galliera, Chief Marketing and ...ha deciso di festeggiare in grande stile il suo ritorno alla 24 Ore di Le Mans attraverso la realizzazione di una livrea esclusiva per la suaStradale, una testimonianza concreta della gloriosa storia del marchio e del suo successo nelle corse 'di resistenza'. La livrea, denominata Rosso Le Mans , è un tributo alla499P ...Nello stesso video Paul fa sapere ai suoi follower di aver comprato anche unaSpider , costatata quasi 700.000 , e una Ford Fairlane del 1958 pagata poco più di 80.000 . Si spera che il ...

