Ferrari SF90 XX | la sintesi dei programmi Serie Speciali e XX

(Di venerdì 30 giugno 2023) Un'auto da pista che si può guidare anche su strada. Nasce seguendo questa filosofia la nuovaXX, presentata a Fiorano in versione Stradale e Spider che saranno prodotte in 799 e 599 esemplari, già tutti venduti al prezzo di 770 e 850mila euro. Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di: "Con questo nuovo modello abbiamo cercato di creare qualcosa di completamente nuovo, che non esisteva nella nostra gamma e che non avevamo mai fatto. Abbiamo infatti cercato di mettere assieme il meglio delle nostre vetture, vetture che nascono per aumentare la performance, ma anche per avere un divertimento di guida più alto e, perché no, anche un design molto più aggressivo. Ma mischiandoli con tutta l'esperienza che viene dal mondo della pista, dal mondo del racing e prevalentemente da ...

La SF90 XX massimizza le emozioni di guida in pista e al limite. Le prestazioni sono incredibili per un'auto "stradale": 0-100 km/h in 2,3 secondi, 0-200 in 6,5 secondi e 320 km/h di velocità massima ...