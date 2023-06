Ferrari | la 499P torna in pista per la 6 ore di Monza

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 30 giugno 2023) Laè pronta are ine lo farà nella 6 ore di. Scopriamo qualche dettaglio in più in questo articolo dedicato La squadra– AF Corse è pronta are nel quinto evento del FIA World Endurance Championship, che si svolgerà sulladiper le 6 Ore did; dopo la recente vittoria nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans, ottenuta con lanumero 51 guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, la squadra è piena di fiducia e determinazione. La gara disi terrà domenica 9 luglio, esattamente 28 giorni dopo il trionfo in Francia. Il circuito brianzolo, lungo 5,793 chilometri, offre una delle velocità di punta ...