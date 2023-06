Ferragnez | i fan notano un particolare | “Ma i tuoi bambini a che ora mangiano?”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Chiara Ferragni ha postato foto del LoveMi, di qualche look inedito e di lei nel suo ufficio tutto rosa, poi, ha anche mostrato alcuni scatti mai visti dei suoie, i fan si sono soffermati proprio in una foto che ritrae Leone che mangia un piatto di pasta al pomodoro. Ma ancora una volta gli haters hanno attaccato l’influencer perché hanno notato unin una delle foto del suo ultimo post. Il suo bambino Leone sta mangiando sorridente un piatto di spaghetti al pomodoro, ma, l’orologio appeso al muro alle sue spalle segna esattamente le 16.15, non proprio l’orario del pranzo. Qualche utente ha, quindi, commentato scrivendo: “Il figlio mangia gli spaghetti alle quattro del pomeriggio …la tata a che c…o serve??”, “Comunque, questisempre così in mostra, non hanno un attimo di tregua”. Oppure critiche riferite a ...

Un gesto strano, effettivamente, che aveva allarmato immediatamente ie lanciato la bomba in Rete "in crisi" . Al tempo i due erano fidanzati. Molti si convinsero che si trattasse di ...Chiara Ferragni è solita tenere isempre aggiornati sulla sua vita grazie a Instagram, pubblicando video e foto che molto spesso ... come ben sanno i, non mancano certo le critiche . In ...La sua reazione commuove iChiara Ferragni, colazione da urlo a Portofino: 'Focaccia e pizza ... La vita social deiUltimamente, sia Chiara Ferragni che Fedez , ovvero i, sono ...

Chiara Ferragni, il post non piace ai fan (che notano il dettaglio): «Ma i tuoi bambini a che ora mangiano» ilgazzettino.it

Chiara Ferragni ha postato foto del LoveMi, di qualche look inedito e di lei nel suo ufficio tutto rosa, poi, ha anche mostrato alcuni scatti mai visti dei suoi bambini e, i fan si sono soffermati ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...