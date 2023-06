“Fenix” | Biloslavo racconta 40 anni di giornalismo di guerra E presenta il Premio Almerigo Grilz

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 giugno 2023) È stato leggendo Corto Maltese che Fausto, uno dei più noti e competenti inviati diitaliani, decise, ancora liceale, che nella vita avrebbe volutore i conflitti in giro per il mondo, “il lato oscuro dell’umanità”. Un obiettivo che condivise con due amici, che come lui avevano vissuto l’esperienza degliSettanta dalla “parte sbagliata”, a destra: Gian Micalessin e, con i quali diede vita all’agenzia freelance Albatros. Micalessin, oggi, concondivide esperienza e fama di grande inviato. Diresta la memoria di chi ne ha conosciuto l’impegno politico o il lavoro: fu il primo giornalista italiano a morire sul campo nel dopo, eppure a lungo la sua figura è rimasta ...