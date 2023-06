Feliciano Lopez si ritira e si commuove con un video emozionale

Dopo la sconfitta contro Yannick Hanfmann nel torneo di tennis Atp di Maiorca,ha annunciato il ritiro. Gli organizzatori gli hanno riservato un tributo speciale, con un video emozionale e un messaggio di Rafa Nadal, che ha fatto commuovere l'ormai ex tennista ...Battuto nei quarti a Maiorca dal tedesco Yannick Hanfmann, si è chiusa la lunga carriera di, che ha detto 'adios' a 41 anni dopo 26 stagioni da pro, quasi 1000 match disputati (506 ..."Carlos Alcaraz ha le qualità per diventare un grande giocatore da erba. Lo definisco un miracolo". Non ha dubbiche ha parlato del ventenne, che giocherà Wimbledon da numero 1 del mondo e prima testa di serie, all'agenzia Reuters a Mallorca dove ha concluso nei quarti di finale il suo ultimo ...

Feliciano Lopez saluta il tennis: "Pensavo non sarebbe mai arrivato questo momento" Tennis World Italia

Il tennista spagnolo ha chiuso la sua carriera da professionista a 41 anni dopo la sconfitta subita per mano di Yannick Hanfmann ...A 42 anni si è chiusa a Maiorca la carriera dell'ex numero 12 al mondo, protagonista per 26 stagioni sul Tour Quindi Feliciano smette e il fatto che nessuno chieda "Feliciano chi" (perché nessuno lo ...