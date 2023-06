Federica Cappelletti | moglie di Paolo Rossi | nuova presidente della Serie A femminile | «Se oggi sono qui è anche per lui»

(Di venerdì 30 giugno 2023) «Avendo vissuto con il calcio in casa per molti anni, ho sentito la voglia di fare qualcosa per il movimento» ha detto al momento dell'elezione che arriva un anno dopo il professionismo nel calcioin Italia

"Il calcio femminile conterà da oggi su una persona di grandi qualità". E' quanto afferma il presidente della Lega Pro. Matteo Marani, riguardo aeletta oggi alla guida della divisione calcio femminile professionistica. "A lei vanno le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro - conclude il presidente di ...ROMA " "C'è tanto da lavorare ma siamo pronti".si rimbocca le maniche: da oggi tocca a lei guidare la Divisione Serie A femminile professionistica. La moglie dell'indimenticato Paolo Rossi, giornalista e presidente della ...La giornalista peruginaè stata eletta questa mattina in assemblea alla guida della Serie A del calcio femminile. Lo apprende l'ANSA. La vedova di Paolo Rossi era candidata unica ed è stata votata all'...

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, è stata eletta presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica. Il suo obiettivo è cambiare marcia per raggiungere importanti traguardi.