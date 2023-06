Farmaci senza bollino Ue in 16 ospedali italiani Scandalo | ai malati antitumorali scadenti per risparmiare

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 30 giugno 2023) Scoppia unorelativo aiusati negli, almeno 16 le strutture coinvolte. Lo rivela un'inchiesta di Bureau of Investigative Journalism, Politico e Fatto Quotidiano. Gliin questione avrebbero trattato pazienti oncologici, inclusi bambini, conanti cancro, in termini sia di efficacia sia di sicurezza, a basso costo e non approvati in Europa, importandoli dall'India.Ue in 16

: aiperSegui su ...