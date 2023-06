Fare causa allo Stato è folle | Renzi a valanga su Nardella | il caso Firenze

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 giugno 2023), la procura fiorentina, lo stadio, la piccola Kata e il mancato sgombero. Ne ha davvero per tutti Matteoche è intervenuto in una conferenza stampa organizzata a Palazzo Vecchio, insieme a Barbara Felleca e Mimma Dardano, consiglieri comunali di Iv e al coordinatore cittadino, Francesco Grazzini. Tornare in quel ruolo che lo vide sindaco, evidentemente, regala energia suppletiva al leader di Italia Viva, che, stamani, ha riservato critiche feroci al suo ex delfino, Dario. "Lo stadio Franchi col progetto Arup non si farà mai, lo sanno tutti, è il segreto di Pulcinella. Il progetto non sta in piedi, non dal punto di vista architettonico ma dal punto di vista economico. Oggi la situazione è andarescontro come propone il sindacodicendo 'faccio...