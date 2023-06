Familiare di Madonna | “Pensavamo che sarebbe morta | la situazione era molto grave”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Buone notizie da New York,ieri pomeriggio è stata dimessa dall’ospedale e adesso si trova nel suo appartamento. Una fonte vicina alla popstar ha fatto delle rivelazioni precise sul ricovero della Ciccone e adesso anche undella cantante ha deciso di parlare con i media. Questo parente diha confessato al Daily Mail che lui e gli altri familiari pensavano che la regina del pop potesse davvero morire (blasfemi!). Noi fan diora: pic.twitter.com/dR5vetL3Tk — MrOrtensio (@MrOrtensio) June 28, 2023 Le rivelazioni deldi. “Le sue condizioni erano così gravi che ci eravamo anche preparati al peggio. Questo scioccante crollo spero sia stato un campanello d’allarme per, che crede di essere invincibile e si è ...

La cantante 64enne nella giornata di sabato è stata ricoverata in terapia intensiva per una «grave infezione batterica» ...I tabloid inglesi riportano che la popstar appariva provata anche sui social giorni prima del ricovero in terapia intensiva e che la colpa del malore sarebbe da attribuire agli estenuanti allenamenti ...