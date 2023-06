Facevo l' idraulico donna - i maschi erano così inquietanti e mi scrivevano biglietti d' amore o mi facevano foto mentre lavoravo

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Amy Roberts, una giovane fabbricante di caldaie di 19 anni, ha parlato della sua esperienza nel settore dominato dagli uomini. Amy ha iniziato a lavorare come apprendista a 16 anni e ha subito notato di essere l'eccezione essendo l'unica ragazza in squadra. Tuttavia, dopo due anni e mezzo ha iniziato a sentirsi a disagio per le attenzioni indesiderate e la mancanza di rispetto dei suoi colleghi. Nonostante tutto, Amy si è sempre fatta strada ed ora ha in programma di entrare nella polizia. Il suo consiglio per le donne che vogliono lavorare in settori dominati dagli uomini è quello di essere forti e di avere una buona salute mentale. Di cosa parliamo in questo articolo... Amy Roberts inizia il suo apprendistato nel settore delle caldaie all'età di 16 anni; Si sente a disagio nel suo ruolo a causa dell'attenzione indesiderata degli uomini; Le ...