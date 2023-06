F1 | Verstappen strappa di un niente la pole a Leclerc Sainz terzo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Finale al cardiopalma nelle qualifiche per il GP di Austria di domenica. Il campione del mondo tiene dietro il ferrarista per soli 48 millesimi di secondo. Buona prova diche finisce. Ennesima delusione per Perez, eliminato alla Q2: partirà solo dal 15° posto

... Sainz è vicinissimo a Leclerc Norris supera Magnussen per la nona posizione Lungo di Piastri all'ultima variante e viene passato da Albon 19° giro -' prendendo 1'5 di vantaggio ...... che corre con la AMR23 negli scarichi di. Non merita la sufficienza piena. Valtteri ... Quiun secondo posto in griglia, una prima fila storica che però viene cancellata dalla ...Queste le pagelle del gran premio di Spagna, ottava prova del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato di Montmeló , Maxsulla Red Bullla vittoria numero 5 in stagione. Dietro al bi - campione del mondo, chiudono il podio catalano le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.- voto 9: ...

Aston Martin Racing e Fernando Alonso continuano a inanellare podi su podi. L'ultimo di questa serie è arrivato al Gran Premio del Canada, dove l'asturiano ha concluso al secondo posto, alle spalle de ...Risultati GP Canada 2023, Verstappen vince ancora e raggiunge Senna nella storia della F1. Quote antepost aggiornate sulla Formula 1.