F1 | Verstappen sotto investigazione per impeding in qualifica

(Di venerdì 30 giugno 2023) Maxè stato chiamato dai commissari del Gp Austria pernei confronti della Haas di Kevin Magnussen durante la Q1 delle qualifiche per la gara di domenica. L'evento è avvenuto in ...

era all'esterno dopo il suo giro con Magnussen appena partito, invece, per un giro veloce. Il danese, uscito dalla curva, ha dovuto spostarsi sulla destra per superare la Red Bull. L'...... fossero arrabbiati per i 48 millesimi che hanno separato Charles Leclerc da Maxin ... Le due SF - 23 sono dunque pronte a metterepressione la RB19 del campione in carica. Grande ...Nell'unica sessione di libere ha chiuso al comando proprio, ma le Ferrari " subito dietro all'olandese con Sainz e Leclerc " hanno convinto soprattuttoil profilo del passo gara.

F1 Gp Austria, Verstappen pole a rischio: è sotto investigazione, poi Leclerc e Sainz Corriere della Sera

Max Verstappen è stato chiamato dai commissari del Gp Austria per impeding nei confronti della Haas di Kevin Magnussen durante la Q1 delle qualifiche per la gara di domenica. L'evento è avvenuto in us ...Ma quasi due ore dopo la bandiera a scacchi, i commissari sportivi della FIA hanno annunciato che Verstappen era sotto inchiesta per un incidente con Magnussen. Secondo una breve dichiarazione ...