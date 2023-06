F1 | Verstappen ancora in pole position ma tallonato dalle Ferrari in Austria 4° un super Norris

(Di venerdì 30 giugno 2023) Maxsi impone anche nelle qualifiche del venerdì a Spielberg e conquista la quartaconsecutiva, ottenendo la prima posizione sulla griglia del Gran Premio d’2023, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. 26ma partenza al palo della carriera per il fenomeno olandese della Red Bull, che ha respinto nel finale gli attacchi di unafinalmente pimpante almeno sul giro secco. Charles Leclerc si è fermato a soli 48 millesimi dallagrazie ad un time-attack splendido, mentre Carlos Sainz aprirà la seconda fila dello schieramento (3° a 190 millesimi) davanti alla sorprendente McLaren di Lando. Quinta piazza per la Mercedes di Lewis Hamilton, che precede le deludenti Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. In ...

