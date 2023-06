(Di venerdì 30 giugno 2023) Spielberg, 30 giu. - (Adnkronos) - "Buon giro,. Abbiamo fatto deiin. Magari non ci aspettavamo di essere così vicini in, quindi siamo contenti nel complesso". Così Carlosdopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp d'Austria. "Oggi ci siamo messi in una buona posizione per domenica, quando l'obiettivo sarà salire sul podio con entrambe le vetture -aggiunge-. Domani sarà un giorno diverso, con meteo diverso e condizioni della pista diverse. Potrebbe cambiare tutto, quindi dovremo mantenere la concentrazione".

Terzo tempo per la Ferrari dello spagnolo Carlos, che aprirà la seconda fila completata dalla ... "sensazione avere delle qualifiche pulite e tornare di nuovo in prima fila. Le mie ...Due Ferrari tra le prime tre, Leclerc a 48 millesimi dalla pole e Carlosa soli 19 centesimi. La Ferrari SF - 23 ha vissuto una giornata positiva a Spielberg, ...un buon giro ed è stata una...Carlos(3°, Ferrari) 'Buon giro,qualifica. Abbiamo fatto dei passi in avanti. Magari non ci aspettavamo di essere così vicini in qualifica, quindi siamo contenti nel complesso. Domani ...

Ultimo'ora: F1: Sainz, 'bella qualifica, fatti passi avanti' La Svolta

(Adnkronos) - Max Verstappen con la Red Bull conquista la pole position nel Gp d'Austria, nono appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, ...Spielberg, 30 giu. – (Adnkronos) – “Buon giro, bella qualifica. Abbiamo fatto dei passi in avanti. Magari non ci aspettavamo di essere così vicini in qualifica, quindi siamo contenti nel complesso”. C ...