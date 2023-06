F1 | rinnovo Lewis Hamilton | arriva una novità inattesa | ultim’ora sorprendente

... ma tutto lascia presagire che Mercedes, dopo aver esercitato l'opzionenei riguardi di ... Tocca al 'Daily Mail' spifferare le richieste diHamilton per trovare la quadra, perché i tempi ...Nelle ultime settimane c'è stato un netto miglioramento in pista perHamilton al volante della sua Mercedes W14 con due podi consecutivi ottenuti fra Spagna e ...la situazione legata al...'Non abbiamo nulla da dire in particolare, non ci sono grandi novità' , ha dichiarato in conferenza stampaHamilton in Canada. In precedenza, ormai diverse settimane fa, il team principal della ...

Lewis Hamilton vuole un rinnovo faraonico con Mercedes: ecco la ... Everyeye Auto

F1, rinnovo Lewis Hamilton: arriva una novità inattesa, ecco che cosa sta accadendo in queste ultime ore: ultim'ora sorprendente ...Lewis Hamilton lavora al prolungamento del contratto con Mercedes e secondo il Daily Mail avrebbe chiesto una cifra monstre.