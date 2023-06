F1 | qualifiche GP Austria 2023 per la gara replica in chiaro su TV8 | orario e come vederle in tv

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ledel Gran Premio dia Spielbergdi F1, che si disputeranno eccezionalmente al venerdì ma saranno comunque valide per ladella domenica, saranno visibili insu TV8 in. Andiamo allora a riepilogare di seguito tutte le informazioni sue trasmissione televisiva di questo nono appuntamento stagionale con la caccia alla pole, anticipato al venerdì per l’inserimento al sabato delle sprint. Lesaranno visibili live in pay sui canali pay di Sky Sport Uno e Sky Sport F1 alle ore 17 di venerdì 30 giugno, chi non dovesse essere in grado di seguirle in diretta, potrà comunque contare sullache sarà trasmessa insu TV8: sul canale 8 del telecomando la ...

Venerdì 30 giugno Ore 15.55: gara 1 Sabato 1° luglio Ore 12.05: gara 2

Sul circuito di Spielberg andrà in scena il secondo weekend con la gara Sprint, dopo il primo a Baku. La F1 torna in Europa sul tracciato del Red Bull Ring: ecco tutti gli orari del weekend di gara in diretta su Sky e in differita sul digitale al tasto 8 del telecomando