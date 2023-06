F1 | nessuna penalità per Max Verstappen a Spielberg | i motivi della decisione dei Commissari

(Di venerdì 30 giugno 2023) Nessun cambiamento. Maxe la Red Bull possono ufficialmente festeggiare la pole-position del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. L’olandese, dopo aver ottenuto la p.1 adavanti alle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, è stato convocato daiFIA per chiarire la sua posizione rispetto a una possibile sanzione. Nel caso specifico, si parlava di “impeding” ai danni del danese Kevin Magnussen. Dopo aver parlato con il due-volte iridato e il pilotaHaas, il collegio deisportivi ha deciso di non penalizzare il pilotaRB19, confermando quindi la griglia di partenza in vistagara domenicale. Stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale, ...

Le rosse vicine vicine al padrone di casa: Max Verstappen in pole sul Red Bull Ring, ma dietro il bicampione del mondo si ritrova le Ferrari di Charles Leclerc a soli 48 millesimi e quella di Carlos ...Nuovo pacco batteria invece per Verstappen, Tsunoda e de Vries :, essendo tutti e tre al secondo componente dei due concessi. I tempi Prove libere - 1... come accaduto in passato, ad una ripetizione della. Così però non è stato. Esecuzione ...revisione Acosta ha tagliato il traguardo in terza posizione , alle spalle di Jake Dixon e Ai ...