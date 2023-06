F1 | Gp Austria | Verstappen precede le due Ferrari nelle prove libere

(Di venerdì 30 giugno 2023) Spielberg, 30 giu. - (Adnkronos) - L'olandese della Red Bull Maxè il più veloce nell'unica sessione didel Gp d'. Il bi-campione del mondo in carica e leader iridato gira in 1'05"742ndo le duedello spagnolo Carlos Sainz (1'05"983) e del monegasco Charles Leclerc (1'06"012). Quarto tempo per l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'06"251) che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perex (1'06"262) e il canadese dell'Aston Martin Lance Stroll (1'06"340). Alle 17 si torna in pista per le qualifiche che assegneranno la decima pole position della stagione.

