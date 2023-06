F1 | Gp Austria Verstappen guida libere davanti a Sainz e Leclerc

Norris McLaren 1:07.368 ( M ) +1.626 20 F1, la cronaca delle PL1 Il weekend del Gran Premio d'comincia subito nel segno della Red Bull e di Max. Benché non ci sia da fare ...... le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori Formula 1 GP2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW F1 GP2023, PL1:primo in extremis. Sainz e Leclerc a due decimi PL1 - ...L'olandese della Red Bull precede Sainz e Leclerc L'olandese della Red Bull Maxè il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gp d'sull'asfalto del Red Bull Ring. Il bi - campione del mondo in carica e leader iridato gira in 1'05 742 precedendo le due ...

Formula 1, quote GP Austria: Verstappen a 1.35, Leclerc arriva anche a 21 La Gazzetta dello Sport

Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Austria 2023. Il pilota della Red Bull ha stampato un eccellente 1:05.742, iniziando nel miglior modo possibile proprio fine ...Nella prima sessione in pista a Zeltweg si conferma la velocità del campione del mondo olandese che precede le rosse. Poi Hamilton e Perez (ancora un po' debilitato dall'influenza) ...