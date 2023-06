F1 GP Austria Sprint Shootout | obbligo gomme soft nuove in Q3 | ok Verstappen e Leclerc | Sainz le ha finite

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una volta terminate le qualifiche, è già tempo di voltare pagina in F1 e di pensare già alledel sabato, le qualifiche ridotte che decretano la griglia di partenza dellarace del pomeriggio del GP di. Ebbene, tra i top-10 delle qualifiche solo 3 piloti hanno tenuto un set di, indispensabili per poter centrare il tempo qualora ci si dovesse qualificare per il Q3, visto il regolamento che prevede l’di Q1 conhard, Q2 conmedie e per l’appunto il Q3 con lepiù soffici. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta: lungimiranza per Maxe Charles, in prima fila domenica e in ...

Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio d', precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz . Il monegasco ha fatto un ... in questo weekend, torna a ...Le qualifiche del venerdì valgono per il Gp di domenica, mentre domani si correrà la qualifica per lae poi la gara. Quinta posizione nel Gran Premio d'di Formula 1 per la ...In un venerdì di qualifiche per la gara di domenica, figlio del format dirace in scena questo weekend al Red Bull Ring, Sergio Perez è stato il più grande tra i nomi ... anche in- sulla ...

F1 Gp d'Austria, dove vederlo in tv: gli orari e il programma di pole, Sprint race e gara Corriere della Sera

Nell'unica sessione di libere del venerdì del GP d'Austria, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo. I due piloti della Ferrari hanno iniziato il turno con gomme Hard ...S PIELBERG – Venerdì, qualifica. Ovvero quando al sabato c’è la gara sprint, il venerdì diventa il giorno in cui si decide lo schieramento della domenica. Un controsenso, ma le norme di questa F.1 ann ...