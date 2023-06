F1 GP Austria Sprint Shootout | gomme soft nuove in Q3 | ok Verstappen e Leclerc | Sainz le ha finite

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una volta terminate le qualifiche, è già tempo di voltare pagina in F1 e di pensare già alledel sabato, le qualifiche ridotte che decretano la griglia di partenza dellarace del pomeriggio del GP di. Ebbene, tra i top-10 delle qualifiche solo 3 piloti hanno tenuto un set di, indispensabili per poter centrare il tempo qualora ci si dovesse qualificare per il Q3, visto il regolamento che prevede l’obbligo di Q1 conhard, Q2 conmedie e per l’appunto il Q3 con lepiù soffici. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta: lungimiranza per Maxe Charles, in prima fila domenica e in grado di tenere da ...

... come dimostrato dall'ennesima pole position ottenuta nelle qualifiche del GP d', dove ... Sappiamo che questo weekend è particolare per via del format con la. Sono contento per la ...Sabato le qualifiche Shootout alle 12 e poi la garaalle 16:30. F1 GP, i tempi delle qualifiche: 1 M. Verstappen (Red Bull) 1:04.391 2 C. Leclerc (Ferrari) 1:04.439 3 C. Sainz (Ferrari)...... che anche insi è guadagnato la partenza al palo per il Gran Premio di domenica, in attesa poi di avere domani l'intera 'parentesi' dedicata alla. A fianco del campione del mondo nel ...

F1 Gp d'Austria, dove vederlo in tv: gli orari e il programma di pole, Sprint race e gara Corriere della Sera

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Nell'unica sessione di libere del venerdì del GP d'Austria, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il secondo e il terzo tempo. I due piloti della Ferrari hanno iniziato il turno con gomme Hard ...