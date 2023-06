F1 GP Austria 2023 | Verstappen | “Qualifiche difficili coi track limits in un weekend particolare”

(Di venerdì 30 giugno 2023) “moltoa causa dei tanti, ci aspetta ancora un. Non si tratta di ignorare gli avvertimenti, solo di un problema di visibilità ridotta dalla vettura. Giudicare una linea così stretta ad una velocità estremamente alta è difficile”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max, dopo la pole position agguantata nelledel Gp divalide per la gara di domenica: “Sappiamo che questoper via del nuovo format, domani sarà una giornata totalmente diversa. La macchina è comunque veloce e puntiamo ad un altro ottimo risultato domenica”. SportFace.

Da Nino Schurter, il Federer della mtb, che nella tappa di Leogang,, due settimane fa, ha raggiunto il traguardo di 34 successi in Coppa del Mondo. A Pauline Ferrand - Prévot, mito assoluto ...Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position del Gran Premio d'. Sul circuito dello Spielberg, il campione del mondo ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quarta la McLaren di Lando Norris. Le qualifiche del venerdì valgono per il Gp ...30 GiugnoSono incline a pensare che certi libri ti vengono a cercare. Almeno così è stato per questo ... ne sono stati allestiti vari in Germania,e Italia. Per molti profughi ebrei ...

F1 su TV8, programma GP Austria 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite OA Sport

Ecco gli scatti più belli delle qualifiche del venerdì che hanno decretato la griglia di partenza della gara di domenica: imbattibile Verstappen, ma le Ferrari sono vicine ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - E' ancora una volta dell'olandese e campione del mondo della Red Bull Max Verstappen il miglior tempo che nell'ultima por ...