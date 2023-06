F1 Gp Austria 2023 | Verstappen davanti a Ferrari in prove libere

(Di venerdì 30 giugno 2023) L'olandese della Red Bull precede Sainz e Leclerc L’olandese della Red Bull Maxè il più veloce nell’unica sessione didel Gp d’sull’asfalto del Red Bull Ring. Il bi-campione del mondo in carica e leader iridato gira in 1’05?742 precedendo le duedello spagnolo Carlos Sainz (1’05?983) e del monegasco Charles Leclerc (1’06?012). Quarto tempo per l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’06?251) che si lascia alle spalle il messicano della Red Bull Sergio Perex (1’06?262) e il canadese dell’Aston Martin Lance Stroll (1’06?340). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'olandese della Red Bull precede Sainz e Leclerc L'olandese della Red Bull Max Verstappen è il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gp d'sull'asfalto del Red Bull Ring. Il bi - campione del mondo in carica e leader iridato gira in 1'05"742 precedendo le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1'05"983) e del monegasco Charles ...E' iniziato il weekend di Spielberg con le Ferrari che hanno dimostrato nelle Prime Libere di essere in corsa per un piazzamento, almeno sul podio del Gp d'. Dopo trequarti di Prove vissute fra sedicesima e diciassettesima posizione, con il cambio gomme Sainz e Leclerc hanno dimostrato di essere ultra competitive. Se non fosse stato per il giro ...Subito uno squillo per Max Verstappen nelle prime libere del Gran Premio d'di Formula 1. Sul circuito di Spielberg, il campione del mondo della Red Bull con gomme ... 30 giugno

F1 su TV8, programma GP Austria 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite OA Sport

George Russell è fiducioso per il prossimo Gp d’Austria. Il pilota della Mercedes ha parlato in vista del Gp di Spielberg sottolineando i passi avanti compiuti dalla Mercedes che hanno consentito alle ...L'unica sessione di prive libere per il GP di F1 di Austria 2023 è stata ancora una volta vinta dalla Red Bull di Max Verstappen. Seguono però le due Ferrari. Sappiamo che quella austriaca è una pista ...