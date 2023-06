F1 GP Austria 2023 | previsioni meteo oggi qualifiche | forte rischio pioggia

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ledi, venerdì 30 giugno, per quanto riguarda ledel GP dia Spielbergdi F1. E’ il weekend meno indicato per il maltempo, visto che venerdì c’è subito la qualifica ufficiale per la gara di domenica e si disputa una sola sessione di libere. Eppure per piloti e team c’è da fare i conti con il pesantepia, che secondo diversi siti diconsultati, potrebbe arrivare, sotto forma di temporali anche consistenti, proprio nel pomeriggio tra FP1 e. Dunque potremmo assistere a una prima giornata, che però emette già verdetti importanti, caratterizzata e influenzata dall’acqua, e chissà che non si possano sparigliare le carte. Sole invece al mattino, con ...

Partendo da San Candido, un comune italiano che si trova a sud delle Dolomiti, dopo pochi chilometri è possibile passare il confine e arrivare innella Winkeltal . Per iniziare l'itinerario ...... Venerdì 30 giugno Ore 15.55: gara 1 Sabato 1° luglio Ore 12.05: gara 2 IL WEEKEND DEI MOTORI IN CHIARO SU TV8 VENERDI 30 GIUGNO: Ore 00:45 Automobilismo F1 GP(Qualifiche) Differita ...Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 30 giugnoPer permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in ...45 - F1 GP(Qualifiche) ...

Il driver della Hitech Pulse-Eight sarà in pista già alle 9.55 del mattino di venerdì 30 giugno per la pratica. Si farà sul serio, però, già nel primo pomeriggio: alle 15 si disputeranno le prove che ...Sul circuito di Spielberg andrà in scena il secondo weekend con la gara Sprint, dopo il primo a Baku Da venerdì torna in tv la F1 con il GP d'Austria. Sul circuito di Spielberg andrà in scena il secon ...