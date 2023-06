F1 GP Austria 2023 | Leclerc | “Bello essere in prima fila | domani dovremo confermarci”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) Charles, secondo nelle qualifiche del GPsolo alle spalle di Max Verstappen, si è dichiarato soddisfatto per esserci guadagnato la possibilità di scattare dalla. “È una bella sensazione aver portato a termine una qualifica pulita e aver riconquistato la. Non mi aspettavo dicosì vicino alla Red Bull e per questo voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato per metterci a disposizione il nuovo pacchetto in anticipo.e poi pensare a domenica. Sono contento, sento nuovamente un bel feeling con la macchina: abbiamo dimostrato un buon passo già in Canada, ma ora bisogna avere costanza”, queste le parole di ...