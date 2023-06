F1 GP Austria 2023 | Hamilton | “La nostra macchina fatica ad adattarsi a questa pista”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lewisha parlato a margine delle qualifiche del GP d’, nona tappa del Mondiale di F1, in cui la Mercedes non è andata oltre la terza fila: “Oggi Red Bull e Ferrari sono state più rapide di noi, ma credo che il nostro passo gara sia da terzo posto. La sessione odierna è stata difficile. Abbiamo provato a girare velocemente, ma lamonoposto ha ribadito le difficoltà ada questo tracciato. Domani proveremo a migliorare nella Sprint, poi domenica partiremo quinti. Mi auguro di poter fare una bella gara“. Non particolarmente felice neppure George Russell, addirittura undicesimo: “Ci è mancata velocità e fin dai primi giri non abbiamo trovato il feeling con la vettura. Con un format come quello della Sprint si possono fare molte modifiche, vedremo. Tuttavia dobbiamo ...