F1 | Frederic Vasseur | “Stiamo lavorando tantissimo | ora completiamo l’opera!”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una seconda e un terza posizione: è questo il responso per la Ferrari delle qualifiche del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg, le due Rosse hanno marcato stretto l’olandese Max Verstappen (Red Bull), in pole-position, dando conferma di una buona efficienza sugli aggiornamenti portati in corrispondenza del fine-settimana. Lo aveva detto il Team Principal,, che in Stiria si sarebbe vista una Rossa con modifiche e i fatti gli hanno dato ragione: nuovi ala anteriore e fondo. Il beneficio lo si è notato nel time-attack, ma è da capire se in gara funzionerà. Sarà un weekend particolare questo, visto che il time-attack odierno è valso per il GP domenicale, ma ci sono da affrontare domani Sprint Shootout e Sprint Race., ai microfoni di Sky Sport, si è detto consapevole della ...