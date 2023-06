F1 | Frederic Vasseur | “Stiamo lavorando tantissimo in fabbrica | ora completiamo l’opera”

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una seconda e un terza posizione: è questo il responso per la Ferrari delle qualifiche del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg, le due Rosse hanno marcato stretto l’olandese Max Verstappen (Red Bull), in pole-position, dando conferma di una buona efficienza sugli aggiornamenti portati in corrispondenza del fine-settimana. Lo aveva detto il Team Principal,, che in Stiria si sarebbe vista una Rossa con modifiche e i fatti gli hanno dato ragione: nuovi ala anteriore e fondo. Il beneficio lo si è notato nel time-attack, ma è da capire se in gara funzionerà. Sarà un weekend particolare questo, visto che il time-attack odierno è valso per il GP domenicale, ma ci sono da affrontare domani Sprint Shootout e Sprint Race., ai microfoni di Sky Sport, si è detto consapevole della ...

"Sono molto soddisfatto per noi ma ancor più per loro si tratta soltanto di un passo, ma è molto prezioso". Dopo la bella qualifica della Ferrari in Austria il team principalnon nasconde la sua soddisfazione: "Avremmo preferito non essere 'arrabbiati' ai box - ha aggiunto, scherzando sulla reazione delusa degli uomini in rosso - ma il secondo posto è ..., team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo che Charles Leclerc e Carlos Sainz si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo nelle qualifiche del GP ...... che sulle colline della Stiria schiera il frutto del lavoro effettuato a Maranello che ha consentito alla Scuderia guidata dadi presentare in Austria un nuovo fondo e una nuova ala ...

Ferrari, fucilata-Vasseur su Carlos Sainz: "Il contratto Non è la priorità" Liberoquotidiano.it

"Sono molto soddisfatto per noi ma ancor più per loro si tratta soltanto di un passo, ma è molto prezioso". (ANSA) ...Una seconda e un terza posizione: è questo il responso per la Ferrari delle qualifiche del GP d'Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg, le due Rosse hanno marcato stre ...